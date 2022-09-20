Лучше лететь сразу с наличными. В Турции стало меньше магазинов и банкоматов, принимающих карты «Мир»

Руководитель туристической компании Tulpar Travel Сунай Сертель рассказал, что в терминале аэропорта Антальи с воскресенья остался только один банкомат Halkbank, выдающий лиры по картам «Мир», пишут «Ведомости».

«Из-за поисков туристами банкомата, выдающего деньги, и стояния в очередях задерживаются трансферы. В самом терминале ряд магазинов перестали принимать к обслуживанию карты даже неподсанкционных банков, включая «Тинькофф», – отмечает Сертель.

По его словам, отказы по картам «Тинькофф» с этой недели стали достаточно часто случаться в торговых точках Антальи.

Среди банкоматов наиболее стабильно выдают лиры по картам «Мир» банков, не попавших под санкции, пока что устройства Ziraat Bankası и Halkbank.

В сетях терминалов Denizbank и Iş Bankası, в свою очередь, отказы по картам идут очень часто. Крупнейший турецкий банк Ziraat Bank подтвердл, что продолжает обслуживать российские карты «Мир», пишут «РИА Новости».

«Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт „Мир“, их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций», – заявили в пресс-службе платежной системы.

АТОР рекомендует туристам брать наличные для поездок в Турцию.