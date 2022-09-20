Общество

Праздновать Новый год люди поедут в Москву, Питер и Краснодарский край

Чаще всего на Новый год россияне запланировали поездки в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края. Популярность Крыма по сравнению с прошлым годом упала значительно.

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В 2021 году Крым вошел в пятерку лидеров самых востребованных направлений на Новый год. Теперь же он занял только девятую строчку, говорится в отчете платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, пишет РБК.

А по данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, города Крыма не входят даже в десятку лидирующих направлений по числу бронирований на новогодние каникулы. Год назад Ялта и Феодосия входили в ТОП-5.

Не вошел Крым в число лидеров по ранним бронированиям на Новый год и у сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру». В прошлом году Севастополь был на шестом месте, рассказывает владелец и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

В Министерстве курортов и туризма Крыма отметили, что цены на размещение и отдых не только не выросли, но даже снизились в пределах 25–30%, а крупные отели предлагают специальные акции.

Пока же в пятерку лидеров на предстоящие новогодние праздники входят Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Калининград, заявили в OneTwoTrip. По версии сервиса TravelLine, в этом году в пятерке популярных направлений отдыха Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Московская область.

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