Напишите заявление. Для защиты от мошенников можно ограничить онлайн-операции

Для этого нужно будет всего лишь написать заявление в банк, который обслуживает вашу карту, сообщает «Ъ».
В каком виде и как направить заявление, каждый банк решит самостоятельно.
У клиентов всегда будет возможность снять запрет или изменить параметры операций (если понадобится снять более крупную сумму, например).
Такие способы защиты должны снизить число преступных операций с картами.
Мера будет работать эффективно, только если ею будут пользоваться массово.
За первое полугодие 2022 года с помощью разных схем мошенники похитили со счетов россиян более 6 млрд руб.
Недавно появились мошенники, которые пытаются получить доступ к данным банковской карты через соцсети.