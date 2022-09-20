Напишите заявление. Для защиты от мошенников можно ограничить онлайн-операции

Для этого нужно будет всего лишь написать заявление в банк, который обслуживает вашу карту, сообщает «Ъ».

В каком виде и как направить заявление, каждый банк решит самостоятельно.

У клиентов всегда будет возможность снять запрет или изменить параметры операций (если понадобится снять более крупную сумму, например).

Такие способы защиты должны снизить число преступных операций с картами.

Мера будет работать эффективно, только если ею будут пользоваться массово.

За первое полугодие 2022 года с помощью разных схем мошенники похитили со счетов россиян более 6 млрд руб.

Недавно появились мошенники, которые пытаются получить доступ к данным банковской карты через соцсети.