Исполнительное производство

Через Госуслуги можно пожаловаться приставам на приписанные вам чужие долги

Если на вас записали долг вашего полного тезки (при совпадении фамилии, имени и отчества), то об этом можно сообщить приставам через портал госуслуг.

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Там запустили новый сервис для подачи заявлений и ходатайств в ФССП.

На этапе меню «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» надо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

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Потом надо проверить данные в заявлении и подтвердить их, ввести номер исполнительного производства, указать поясняющие факты и загрузить подтверждающие документы (например, скан личного документа, который позволит однозначно идентифицировать вас и отличить от настоящего должника).

Обращение рассмотрят в течение 17 дней.

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