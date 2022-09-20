Через Госуслуги можно пожаловаться приставам на приписанные вам чужие долги

Там запустили новый сервис для подачи заявлений и ходатайств в ФССП.

На этапе меню «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» надо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Потом надо проверить данные в заявлении и подтвердить их, ввести номер исполнительного производства, указать поясняющие факты и загрузить подтверждающие документы (например, скан личного документа, который позволит однозначно идентифицировать вас и отличить от настоящего должника).

Обращение рассмотрят в течение 17 дней.