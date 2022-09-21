Санкции 2022

Банки Вьетнама и Казахстана тоже приостановили прием карт «Мир»

Вслед за турецкими банки других стран, которые ранее принимали карты «Мир», перестают работать с платежной системой.

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В call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского «Халык» сообщили, что на данный момент не принимают российский пластик, пишут «Известия».

Банки боятся оказаться отрезанными от мировой финансовой системы.

Во Вьетнаме еще банк VRB партнерствовал с российской НСПК. Пока нет информации, продолжает он принимать карты или тоже прекратил.

В call-центрах остальных банков Казахстана гезете подтвердили, что обслуживают карты «Мир». До известных событий, снять наличные и оплатить покупки можно было в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит.

Напомним, что карты «Мир» не принимают ведущие турецкие банки. Если какой-то из банков на территории Турции отклонил операцию по карте в своем устройстве, можно воспользоваться терминалом другой кредитной организации. На сегодня еще два банка Турции, Ziraat Bankasi и VakifBank, не объявляли о том, что прекратили работать с нацкартами.

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