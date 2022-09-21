Банковские карты

Туристы продолжают покупать «карточные туры», чтобы открывать счета в зарубежных банках. Но это не массовая история

Ограничение приема карт «МИР» может привести к росту спроса на «карточные туры». Чаще всего за банковскими картами едут в Узбекистан, Казахстан, Армению и Турцию.

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Уже сейчас запросы на «карточные туры» получили больше 50% туркомпаний, отмечает «Ъ».

Спрос на туры за зарубежными банковскими картами растет.

53% российских турагентов уже получили такие запросы: 35% начали продажи туров, а у 18% – нет таких предложений.

36% туристических компаний еще не получали таких предложений. «Карточные туры» не массовый продукт для туроператоров и не все компании хотят с ним работать.

«Карточные туры» появились весной 2022 после прекращения работы Visa и MasterCard.

Это поездка, в которой турист может открыть карточный счет в других странах.

Услугой пользуются как обычные путешественники, так и предприниматели, которым нужно проводить трансграничные оплаты.

Сохраняется риск того, что счета соотечественников в зарубежных банках могут быть заморожены или подвержены санкциям.

Карты «МИР» отказались принимать Казахстанские и Вьетнамские банки.

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