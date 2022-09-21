Кадры

Работодатели готовы платить премию за рекомендацию трудолюбивых друзей

В России набирает популярность новый вид мотивации и привлечения персонала.

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Дефицит кадров приводит к поиску новых способов мотивации и привлечения сотрудников, пишет «Российская газета».

Из сферы продаж пришла новая схема мотивации – «привел друга – получил премию».

«Эта реферальная программа работает всегда и имеет самую высокую конверсию», – говорят работодатели.

Акцию «Приведи друга» запустили на нижегородском заводе «Красная Этна». Работнику заплатят 2000 руб. через месяц работы рекомендованного сотрудника и еще 3000 руб. – после испытательного срока.

Группа компаний «Русполимет» тоже готова платить за рекомендации друзьям. А если новые сотрудники согласятся на переезд ближе к производству, то полагается и разовая выплата – 50 тыс. руб.

Помимо этого, рекрутеры пытаются привлечь сотрудников и расширенным соцпакетом, и постоянным обучением, и питанием на рабочем месте, и собственными школами и детсадами и прочими плюшками.

Активно работает схема «выращивания» специалиста со школьной скамьи.

Компании платят стипендии одаренным студентам, привлекают на практику и трудоустраивают.

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