Трудовые отношения

В стране резко сократилась теневая экономика. Но миллионы еще на серой зарплате

Во 2 квартале 2022 года число работающих неофициально сократилось на 1,5 млн человек.

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Количество сотрудников, работающих неофициально за 2 квартал 2022 года, сократилось на 10% до 13,4 млн человек, сообщает «РБК».

По статистике, каждый пятый сотрудник не оформлен официально.

Почти 19% работников трудятся в теневой экономике.

Для большинства работающих по такой схеме – это единственный доход. Только 6% имеют еще и официальное трудоустройство.

Самый высокий уровень нетрудоустроенных сотрудников в Северо-Кавказском федеральном округе, Ставропольском крае и Крыму.

В основном такой тип занятости популярен в небольших городах.

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