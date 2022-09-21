В стране резко сократилась теневая экономика. Но миллионы еще на серой зарплате

Количество сотрудников, работающих неофициально за 2 квартал 2022 года, сократилось на 10% до 13,4 млн человек, сообщает «РБК».

По статистике, каждый пятый сотрудник не оформлен официально.

Почти 19% работников трудятся в теневой экономике.

Для большинства работающих по такой схеме – это единственный доход. Только 6% имеют еще и официальное трудоустройство.

Самый высокий уровень нетрудоустроенных сотрудников в Северо-Кавказском федеральном округе, Ставропольском крае и Крыму.

В основном такой тип занятости популярен в небольших городах.