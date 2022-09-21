Мобилизация для тех, кто служил. Выпускников военных кафедр пока не призывают

Выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу, частичная мобилизация касается тех, кто служил. Такое пояснение дал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил», – сказал Бондарев, отвечая на вопрос, будут ли закончившие военную кафедру студенты приравниваться к прошедшим военную службу в армии.

Его слова цитирует канал «Раньше всех. Ну почти».

Рабочее место мобилизованные не потеряют.

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