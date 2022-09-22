Кадры

Работодатели будут конкурировать за работников-мужчин, которые остались после первой волны мобилизации

Объявленная мобилизация создаст конкуренцию среди работодателей за квалифицированные кадры.

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Тяжело придется предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Спрос на их продукцию сейчас высокий, а часть рабочей силы будет мобилизована, пишет «Ъ».

Если указ Президента будет полностью исполнен, то с рынка труда в ближайшие несколько месяцев уйдет около 0,7% работников-мужчин в возрасте от 20 до 35 лет.

Основная часть мужского населения занята в обрабатывающем производстве, транспортной сфере, строительстве и торговле.

Получив списки сотрудников, подлежащих мобилизации, компании должны уведомить их об этом в течение 2 суток, а также расторгнуть трудовой договор, с выплатой двухнедельного заработка.

Особо остро уход мобилизованных сотрудников могут ощутить предприятия ОПК, т.к. спрос на их продукцию сейчас высокий.

Правительство внесло изменения в трудовое законодательство, разрешив принудительно привлекать сотрудников к дополнительной оплачиваемой работе.

Но имеющегося штата может не хватить, а нужные специалисты окажутся мобилизованы.

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