Работодатели будут конкурировать за работников-мужчин, которые остались после первой волны мобилизации

Тяжело придется предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Спрос на их продукцию сейчас высокий, а часть рабочей силы будет мобилизована, пишет «Ъ».

Если указ Президента будет полностью исполнен, то с рынка труда в ближайшие несколько месяцев уйдет около 0,7% работников-мужчин в возрасте от 20 до 35 лет.

Основная часть мужского населения занята в обрабатывающем производстве, транспортной сфере, строительстве и торговле.

Получив списки сотрудников, подлежащих мобилизации, компании должны уведомить их об этом в течение 2 суток, а также расторгнуть трудовой договор, с выплатой двухнедельного заработка.

Особо остро уход мобилизованных сотрудников могут ощутить предприятия ОПК, т.к. спрос на их продукцию сейчас высокий.

Правительство внесло изменения в трудовое законодательство, разрешив принудительно привлекать сотрудников к дополнительной оплачиваемой работе.

Но имеющегося штата может не хватить, а нужные специалисты окажутся мобилизованы.