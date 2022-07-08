Трудовое право

Правительство сможет вводить спецмеры в экономике и регулировать сверхурочную работу

Сегодня Совет Федерации одобрил законопроекты, которые дают правительству право устанавливать особенности трудовых отношений, если будут введены специальные меры в сфере экономики.

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Такие меры тоже будет вводить правительство.

Об этих законопроектах мы рассказывали здесь.

Специальные меры в экономике такие:

  • временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов;
  • разбронирование материальных ценностей госрезерва;
  • установление особенностей трудовых отношений.

В трудовой сфере будут регулировать:

  • сверхурочную работу;
  • работу в ночное время;
  • работу выходные и праздничные дни;
  • отпуска.

Речь идет о предприятиях оборонки.

В ТК будет сказано, что меры можно вводить для отдельных организаций и на отдельных производственных объектов.

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Трудовое право

Правительство сможет вводить спецмеры в экономике и регулировать сверхурочную работу

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