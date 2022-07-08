Правительство сможет вводить спецмеры в экономике и регулировать сверхурочную работу

Такие меры тоже будет вводить правительство.
Об этих законопроектах мы рассказывали здесь.
Специальные меры в экономике такие:
- временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов;
- разбронирование материальных ценностей госрезерва;
- установление особенностей трудовых отношений.
В трудовой сфере будут регулировать:
- сверхурочную работу;
- работу в ночное время;
- работу выходные и праздничные дни;
- отпуска.
Речь идет о предприятиях оборонки.
В ТК будет сказано, что меры можно вводить для отдельных организаций и на отдельных производственных объектов.
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