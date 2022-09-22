Ипотека

Возрастным ипотечникам будут возмещать затраты на страховку. Сейчас они платят в шесть раз больше молодежи

В России хотят ввести минимальные тарифы страхования жизни для ипотечников старше 50 лет и инвалидов. И субсидировать затраты.

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Для лиц старше 50 лет и заемщиков-инвалидов страхование жизни обходится в 6-7 раз дороже, чем для молодых, пишут «Известия».

Предложено установить минимальный тариф для таких граждан.

Логика проста – чем старше человек, тем выше риск по здоровью, а значит и дороже страховка.

Например, ипотечный кредит – 3 млн руб. Если заемщику 20-29 лет, то за страховку он заплатит от 6,5 до 20,5 тыс.руб.

А с такой же суммой кредита заемщик старше 50 лет купит полис за сумму от 27 до 126 тыс. руб.

Если страховку не купить, то кредит будет на 1-2% дороже.

Субсидирование страховки для пожилых и инвалидов – разумное предложение, которое уже поддержано в Госдуме и активно прорабатывается Минфином.

К тому же, предельный возраст для ипотечников предложили поднять.

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