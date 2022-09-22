Санкции 2022

Новый год придется встречать с советским шампанским. На складах заканчиваются остатки импортного спиртного

Ассортимент зарубежного алкоголя сократится на 40-50% в ближайшее время.

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В ближайшие 3 месяца ассортимент зарубежного алкоголя на российских прилавках сократится на 40-50%, сообщает «Ъ».

За лето ассортимент импортного алкоголя в крупных ритейлах сократился от 40% до 95%.

Импорт продукции также снизился. По некоторым позициям до 100%.

Полностью прекращены поставки игристых вин региона Шампань, импорт виски снизился на 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%.

За первые полгода 2022 импорт крепких алкогольных напитков сократился на 35%.

Часть отгрузок запретили из-за санкций, некоторые компании самостоятельно покинули российский рынок.

Завозить алкоголь по параллельному импорту пока не планируют.

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