Новый год придется встречать с советским шампанским. На складах заканчиваются остатки импортного спиртного

В ближайшие 3 месяца ассортимент зарубежного алкоголя на российских прилавках сократится на 40-50%, сообщает «Ъ».
За лето ассортимент импортного алкоголя в крупных ритейлах сократился от 40% до 95%.
Импорт продукции также снизился. По некоторым позициям до 100%.
Полностью прекращены поставки игристых вин региона Шампань, импорт виски снизился на 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%.
За первые полгода 2022 импорт крепких алкогольных напитков сократился на 35%.
Часть отгрузок запретили из-за санкций, некоторые компании самостоятельно покинули российский рынок.
Завозить алкоголь по параллельному импорту пока не планируют.