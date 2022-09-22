Беженцы, переселенцы, ЕАЭСники ищут работу. Вы разобрались в кадровых и миграционных правилах при трудоустройстве иностранцев?

При этом вдобавок могут приостановить деятельность компании на срок от 14 до 90 суток. На вебинаре разберем, как избежать этого:

Юридические последствия для работодателя за нарушения, допущенные при трудоустройстве мигрантов.

Градация мигрантов в зависимости от содержания действий работодателя при трудоустройстве : визовики и безвизовики.

: визовики и безвизовики. Категории безвизовиков , условия и особенности трудоустройства каждой категории: патентники, ЕАЭСники, граждане с РВП и ВНЖ, ВКС, студенты, беженцы и вынужденные переселенцы.

, условия и особенности трудоустройства каждой категории: патентники, ЕАЭСники, граждане с РВП и ВНЖ, ВКС, студенты, беженцы и вынужденные переселенцы. Возможные способы работы с мигрантами: оформление в собственный штат, передача функций по ведению мигрантов на аутсорсинг, выведение мигрантов на аутстаффинг.

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