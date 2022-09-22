Беженцы, переселенцы, ЕАЭСники ищут работу. Вы разобрались в кадровых и миграционных правилах при трудоустройстве иностранцев?

При этом вдобавок могут приостановить деятельность компании на срок от 14 до 90 суток. На вебинаре разберем, как избежать этого:
- Юридические последствия для работодателя за нарушения, допущенные при трудоустройстве мигрантов.
- Градация мигрантов в зависимости от содержания действий работодателя при трудоустройстве: визовики и безвизовики.
- Категории безвизовиков, условия и особенности трудоустройства каждой категории: патентники, ЕАЭСники, граждане с РВП и ВНЖ, ВКС, студенты, беженцы и вынужденные переселенцы.
- Возможные способы работы с мигрантами: оформление в собственный штат, передача функций по ведению мигрантов на аутсорсинг, выведение мигрантов на аутстаффинг.
Записывайтесь на вебинар «Основы работы кадровых и миграционных специалистов при трудоустройстве иностранных работников».