Трудовые отношения

Беженцы, переселенцы, ЕАЭСники ищут работу. Вы разобрались в кадровых и миграционных правилах при трудоустройстве иностранцев?

Если у вашей компании есть иностранные работники, то вы должны знать: любая ошибка в документах, нарушение процедуры оформления, просроченные документы сотрудников – и юрлицу назначат штраф в сумме от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

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 При этом вдобавок могут приостановить деятельность компании на срок от 14 до 90 суток. На вебинаре разберем, как избежать этого:

  • Юридические последствия для работодателя за нарушения, допущенные при трудоустройстве мигрантов.
  • Градация мигрантов в зависимости от содержания действий работодателя при трудоустройстве: визовики и безвизовики.
  • Категории безвизовиков, условия и особенности трудоустройства каждой категории: патентники, ЕАЭСники, граждане с РВП и ВНЖ, ВКС, студенты, беженцы и вынужденные переселенцы.
  • Возможные способы работы с мигрантами: оформление в собственный штат, передача функций по ведению мигрантов на аутсорсинг, выведение мигрантов на аутстаффинг.

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