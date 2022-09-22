Работодатели готовятся к мобилизации сотрудников. Для ряда отраслей это огромный риск

Частичная мобилизация не должна отразиться на рынке труда сильными изменениями, пишет «Ъ».

Однако ряд компаний всерьез обеспокоены тем, что их сотрудники будут мобилизованы.

Промышленные компании

После выпуска указа о частичной мобилизации в промышленных и энергетических компаниях были созданы списки сотрудников, подлежащих мобилизации.

Некоторые компании надеются получить запрет на призыв своих сотрудников, выполняющих стратегически важные задачи для страны на своем рабочем месте.

Авиаперевозчики

В некоторых компаниях до 40% пилотов могут попасть под призыв, в связи с чем в отрасли нарастает обеспокоенность.

Фармацевтическая отрасль

Фармкомпании выполняют социально значимую функцию и выпускают жизненно важную продукцию, поэтому, уверены некоторые компании, мобилизация не коснется их сотрудников.

IT

В IT компаниях 90% штата – мужчины, поэтому здесь все активно ждут разъяснений и возможности исключения из числа мобилизованных ведущих специалистов предприятия.

Указ о частичной мобилизации был подписан Президентом 21 сентября.