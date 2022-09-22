Общество

Работодатели готовятся к мобилизации сотрудников. Для ряда отраслей это огромный риск

Компании создают списки потенциально мобилизуемых сотрудников. Некоторые организуют отделы по контролю за мобилизацией.

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Частичная мобилизация не должна отразиться на рынке труда сильными изменениями, пишет «Ъ».

Однако ряд компаний всерьез обеспокоены тем, что их сотрудники будут мобилизованы.

Промышленные компании

После выпуска указа о частичной мобилизации в промышленных и энергетических компаниях были созданы списки сотрудников, подлежащих мобилизации.

Некоторые компании надеются получить запрет на призыв своих сотрудников, выполняющих стратегически важные задачи для страны на своем рабочем месте.

Авиаперевозчики

В некоторых компаниях до 40% пилотов могут попасть под призыв, в связи с чем в отрасли нарастает обеспокоенность.

Фармацевтическая отрасль

Фармкомпании выполняют социально значимую функцию и выпускают жизненно важную продукцию, поэтому, уверены некоторые компании, мобилизация не коснется их сотрудников.

IT

В IT компаниях 90% штата – мужчины, поэтому здесь все активно ждут разъяснений и возможности исключения из числа мобилизованных ведущих специалистов предприятия.

Указ о частичной мобилизации был подписан Президентом 21 сентября.

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