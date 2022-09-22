В России упала доля крупнейших банков. Сейчас увереннее себя чувствуют банки, работающие с МСП

В I полугодии 2022 доля крупнейших банков, входящих в топ-15, потеряла в активах банковского сектора 1,3%, пишет «РБК».

Кредитные организации потеряли долю рынка в пользу банков, которые занимают места с 16 по 100 в рейтинге.

Случилось это из-за санкций.

Невозможность проведения ряда международных банковских операций ослабило позиции крупнейших банков в рейтинге.

Максимальные потери зафиксированы у банков, которые работают с крупными корпоративными клиентами, в том числе с находящимися под санкциями.

Кредитные организации, работающие с МСП, оказались более устойчивыми в данной ситуации.

Некоторые банки сокращают число банкоматов.