Банкоматов в стране все меньше

Последний раз такой антирекорд был зафиксирован в 1 квартале 2016 года – минус 8,5 тыс. штук, пишут «Известия».

В другие периоды показатель варьировался от 1 до 3 тыс. штук за квартал. Причем динамика была, как положительная, так и отрицательная.

Финансовые организации рассчитывают потребность в банкоматах, анализируя издержки на их содержание и развитие безналичных операций.

Появление различных мобильных приложений и иных возможностей безналичных оплат (СПБ, переводы и т.д.), стало поводом для сокращения числа банкоматов.

Еще одной причиной отказа от наличных денег стал COVID-19, когда всех активно призывали переходить на бесконтактные способы оплаты.

Помимо этого, большинство банкоматов – с западным ПО.

Уже сейчас некоторые банки сталкиваются с трудностями при обновлении софта.

Полностью отказываться от банкоматов финансовые организации не будут.

Налаживается производство отечественных терминалов, а также расширяется работа с восточными партнерами. Некоторые банки позволяют снимать наличные через кассу магазина.