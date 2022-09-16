Банки

Банкоматов в стране все меньше

За 2 квартал 2022 года число банкоматов в России сократилось на 6,2 тыс. штук.

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Последний раз такой антирекорд был зафиксирован в 1 квартале 2016 года – минус 8,5 тыс. штук, пишут «Известия».

В другие периоды показатель варьировался от 1 до 3 тыс. штук за квартал. Причем динамика была, как положительная, так и отрицательная.

Финансовые организации рассчитывают потребность в банкоматах, анализируя издержки на их содержание и развитие безналичных операций.

Появление различных мобильных приложений и иных возможностей безналичных оплат (СПБ, переводы и т.д.), стало поводом для сокращения числа банкоматов.

Еще одной причиной отказа от наличных денег стал COVID-19, когда всех активно призывали переходить на бесконтактные способы оплаты.

Помимо этого, большинство банкоматов – с западным ПО.

Уже сейчас некоторые банки сталкиваются с трудностями при обновлении софта.

Полностью отказываться от банкоматов финансовые организации не будут.

Налаживается производство отечественных терминалов, а также расширяется работа с восточными партнерами. Некоторые банки позволяют снимать наличные через кассу магазина.

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