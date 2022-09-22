Импорт

Продавцам указали не поднимать цены на товары спекулятивно

Госдума призывает не допускать спекулятивного роста цен на товары в РФ.

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Сокращение импорта товаров привело к тому, что отечественные производители начали завышать цены.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что высокий сегмент импорта значительно сузился, но допускать спекулятивный рост цен нельзя, пишут «РИА Новости».

90% населения не пользовались товарами высокого сегмента импорта.

«Нельзя допустить, чтобы пострадал уровень жизни россиян, особенно тех, кого импортный сегмент не интересует», – заявил Топилин.

Мысль о том, что Россия может вернуться к временам СССР с фарцовщиками и черным рынком депутат опроверг.

Нужен контроль за ростом цен на товары в магазине.

В 3 квартале уровень импорта восстанавливается.

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