Мошенники зашли с другой стороны. Они теперь предлагают заплатить за исключение из списков мобилизованных

Эксперты в области кибербезопасности отметили рост мошеннических сайтов и e-mail рассылок 21 сентября 2022 года, после объявления о частичной мобилизации, сообщает «Ъ».
Пользователям предлагают оформить отсрочку от армии, мобилизации, помочь в релокации или выдать медицинскую справку о негодности.
Первыми жертвами стали люди, которые на фоне стресса оплатили услуги мошенников.
Роскомнадзор блокирует мошеннические сайты, но они очень быстро появляются в другом облике.
Фишинговые сайты – не единственный канал для мошенников.
Это может быть звонок, письмо, сообщение, вредоносное приложение, которое якобы содержит списки мобилизуемых.
Минцифры заявил, что обычно такие активные действия мошенников заканчиваются через 1-2 суток после появления резонансной новости.
Пользуйтесь только достоверными источниками информации о мобилизации.