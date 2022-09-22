Общество

Мошенники зашли с другой стороны. Они теперь предлагают заплатить за исключение из списков мобилизованных

После выхода указа о частичной мобилизации активизировались мошенники, которые разными способами предлагают помощь в исключении из списков военкомата.

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Эксперты в области кибербезопасности отметили рост мошеннических сайтов и e-mail рассылок 21 сентября 2022 года, после объявления о частичной мобилизации, сообщает «Ъ».

Пользователям предлагают оформить отсрочку от армии, мобилизации, помочь в релокации или выдать медицинскую справку о негодности.

Первыми жертвами стали люди, которые на фоне стресса оплатили услуги мошенников.

Роскомнадзор блокирует мошеннические сайты, но они очень быстро появляются в другом облике.

Фишинговые сайты – не единственный канал для мошенников.

Это может быть звонок, письмо, сообщение, вредоносное приложение, которое якобы содержит списки мобилизуемых.

Минцифры заявил, что обычно такие активные действия мошенников заканчиваются через 1-2 суток после появления резонансной новости.

Пользуйтесь только достоверными источниками информации о мобилизации.

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