Транспортный налог

🚓 В разных регионах разные ставки транспортного налога. Уплатить его надо 1 декабря

Налоговики начали рассылку уведомлений на имущественные налоги, в том числе транспортный. Ставки налога разнятся по регионам. Меньше всего платят автовладельцы из Ингушетии – 5 – 40 рублей за одну лошадиную силу.

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Самые высокие ставки — в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, проанализировала «Российская газета».

Например, за Ладу Гранту на 87 л.с. житель Ингушетии заплатит 435 руб., житель Спб — 2 088 руб.

Кстати, при начислении транспортного налога имеет значение мощность двигателя авто из документов. Если по факту мощность другая, это роли не играет.

Что касается роскошных автомобилей, то по ним применяется коэффициент 3. Он действует для автомобилей стоимостью от 10 млн руб. Перечень таких авто размещен на сайте Минпромторга.

На сайте ФНС работает промостраница о налоговых уведомлениях для физлиц.

Уплатить имущественные налоги за 2021 год надо до 1 декабря 2022 года.

 

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