Инвестиции

Замороженные зарубежные активы россиян могут обменять на акции иностранных инвесторов

Появились новости о компенсации средств инвесторам, у которых заморожены зарубежные активы.

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Минфин выступает за идею обмена с иностранными инвесторами активами, замороженными в результате санкций.

Об этом журналистам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России - XXI век». По его словам, такого рода сделки уже рассматриваются на профильной подкомиссии.

   «Мы думаем, что наиболее правильно, что предлагают крупнейшие банки, – это двигаться в сторону добровольного обмена. Мы такого рода сделки на комиссии (подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ – прим. ТАСС) рассматриваем»

Ранее и Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ не отклоняет идею об обмене активами – ее нужно рассматривать, взвесить все плюсы и минусы. ЦБ так же предлагал создать фонд для выплат компенсаций инвесторам с замороженными активами. Но этот вариант не понравился Минфину.

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