Жилищное законодательство

Закрытие сведений из ЕГРН не усложнит сделки с недвижимостью

Закрытие сведений из Единого госреестра недвижимости не сможет осложнить сделки с недвижимостью.

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С марта 2023 года информацию из ЕГРН о том, кому принадлежит недвижимость, можно будет получить только с разрешения владельца имущества, пишет «Российская газета».

Эксперты говорят, что это создаст определенные сложности при организации собраний собственников жилья, взысканию долгов по коммунальным платежам, но не по сделкам с недвижимостью.

Сделки будут непрозрачны, а значит – защищены от мошенников.

Такой порядок предоставления сведений практикуется во многих странах.

Сотрудники управляющих компаний могут получать сведения о собственниках и всю нужную информацию прямо из системы ГИС ЖКХ.

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