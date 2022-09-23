Валюта

«Тинькофф» с 12 октября ограничит входящие SWIFT-переводы тремя странами. Переводы из других стран зачисляться не будут

Получать доллары и евро клиенты смогут только из Армении, Узбекистана и Азербайджана.

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Теперь переводы российским клиентам «Тинькофф» получится отправить только через армянский «Ардшинбанк», азербайджанские «Юнибанк» и «Международный банк Азербайджана», а также через «Народный банк Узбекистана». Пишет об этом Frank Media со ссылкой на рассылку банка.

В мае 2022 года банк приостановил SWIFT-переводы за границу в евро.

В начале июня объявил, что введет плату за обслуживание валютных счетов, и прекратил открывать накопительные счета не в рублях.

16 июня банк повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч, а 6 июля приостановил исходящие транзакции для физлиц до 1 октября.

Юрлица тем временем получили в сентябре возможность переводить деньги в евро и долларах в Армению и Узбекистан.

15 августа «Тинькофф» ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах – 3% от суммы перевода, но не менее $200. Получать платежи бесплатно можно было из Армении и Китая.

 

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