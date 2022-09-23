Предприятия в Белгородской области будут перечислять зарплату мобилизованных мужчин их женам

На данный момент власти прорабатывают меры поддержки. Также глава региона сообщил, что ряд предприятий будет отправлять зарплату мобилизованного его семье, пишет «Ъ».
«Семью никто бросать не будет. Некоторые предприятия уже принимают решение о сохранении заработной платы: пока работник предприятия служит, заработная плата будет начисляться семье. Это очень правильная инициатива. Надеюсь, что наши белгородские предприятия подхватят ее»,– написал господин Гладков.
Что касается мер поддержки со стороны властей, «нужно просто понять, какой объем помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы». Сейчас меры готовятся.
22 сентября правительство утвердило постановление правительства о сохранении рабочих мест гражданами, попавшими под частичную мобилизацию.
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