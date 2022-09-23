Айтишники могут добиться отсрочки от мобилизации. Особенно если работают в компаниях с аккредитацией Минцифры

Частичная мобилизация высококвалифицированных IT-специалистов негативно скажется на деятельности оборонно-промышленного комплекса, отмечает «Forbes».

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» направила в Минцифры письмо с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации для IT-специалистов на время работы в компании.

Просьба распространяется на сотрудников IT-компаний, которые имеют аккредитацию Минцифры.

Отсрочка сотрудникам аккредитованных организаций важна для непрерывности процессов разработки и внедрения программных продуктов на предприятия ОПК, в бюджетные учреждения, ведомства и системообразующие предприятия.

Высококвалифицированных кадров в IT-сфере мало, а времени на их подготовку нужно много.

В случае мобилизации айтишников кадровый голод в IT-сфере значительно усилится.

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