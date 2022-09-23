Трудовое право

Если вахтовик, добравшись до работы, в тот же день приступил к ней, оплата будет и за работу, и за день в пути

Если сотрудник летит на вахту, и в тот же день вечером приступает к работе в ночь, нужно оплатить часы фактической работы и день в пути.

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Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в норму рабочего времени не включаются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха.

По статье 302 ТК РФ надо платить дневную ставку, часть оклада:

  • за каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно;
  • за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций.

Например, смена началась в 20:00. Значит за этот день надо оплатить рабочее время с 20:00 до 00:00 и день в пути из расчета 8-часового рабочего дня.

Такое разъяснение дает Роструд.

Кстати, есть законопроект с поправками в статью 302 ТК РФ, по которым работодатель должен бесплатно доставлять сотрудников-вахтовиков от места сбора до места работы. Сейчас эта норма прописана только в нормативке времен СССР.

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