Воинский учет

Айтишникам и связистам, получившим повестку, надо взять с собой в военкомат справку с места работы

Сотрудникам IT-компаний и операторов связи дали отсрочку от мобилизации. Но некоторые из них уже успели получить повестку. Минцифры рассказало, каков план действия в этом случае.

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Сотрудник при явке в военкомат должен взять с собой такие документы:

  • оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
  • диплом о получении профессионального высшего образования;
  • заверенную руководством выписку из реестра о госаккредитации компании или заверенную копию выданной работодателю лицензии о деятельности в области услуг связи;
  • справку с места работы о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры (для IT) или в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных (для связистов).

Кстати, выписки из реестра аккредитованных IT-компаний пока не выдают. Об этом сообщало Минцифры в письме от 15.08.2022 № П11-19457-ОГ.

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