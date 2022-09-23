Айтишникам и связистам, получившим повестку, надо взять с собой в военкомат справку с места работы

Сотрудник при явке в военкомат должен взять с собой такие документы:
- оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
- диплом о получении профессионального высшего образования;
- заверенную руководством выписку из реестра о госаккредитации компании или заверенную копию выданной работодателю лицензии о деятельности в области услуг связи;
- справку с места работы о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры (для IT) или в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных (для связистов).
Кстати, выписки из реестра аккредитованных IT-компаний пока не выдают. Об этом сообщало Минцифры в письме от 15.08.2022 № П11-19457-ОГ.