Выездные налоговые проверки сократились в семь раз. Но доначисляют по ним значительно больше

С 2011 по 2021 год число выездных налоговых провероксократилось с 51,6 тыс. до 7,2 тыс., сообщает «Ъ».
Среднее доначисление налогов за аналогичный период, наоборот, выросло с 5,2 млн руб. до 51,9 млн руб.
«Почти все доначисления сейчас происходят не в результате проверок, а в результате побудительных процедур», – сообщил управляющий партнер Kaminsky, Stepanov and Partners Владислав Каминский.
52% доначисленных налогов были уплачены добровольно.
Выездные налоговые проверки сейчас очень редкая практика. Однако к ним нужно быть готовыми всегда, вчера про выездные говорили на вебинаре, вы можете посмотреть его в записи.