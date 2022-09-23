Выездные налоговые проверки сократились в семь раз. Но доначисляют по ним значительно больше

С 2011 по 2021 год число выездных налоговых провероксократилось с 51,6 тыс. до 7,2 тыс., сообщает «Ъ».

Среднее доначисление налогов за аналогичный период, наоборот, выросло с 5,2 млн руб. до 51,9 млн руб.

«Почти все доначисления сейчас происходят не в результате проверок, а в результате побудительных процедур», – сообщил управляющий партнер Kaminsky, Stepanov and Partners Владислав Каминский.

52% доначисленных налогов были уплачены добровольно.

Выездные налоговые проверки сейчас очень редкая практика. Однако к ним нужно быть готовыми всегда, вчера про выездные говорили на вебинаре, вы можете посмотреть его в записи.