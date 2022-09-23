Для подсчета лимита дохода при УСН учитывают реализацию и внереализационные доходы

Датой получения доходов признается:
- день поступления денег на счета в банках или в кассу;
- день получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав;
- день погашения задолженности (оплаты) иным способом.
Об этом сообщает Минфин в письме от 20.07.2022 № 03-11-11/69859.
В 2022 году предел доходов для применения УСН составляет:
- 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
- 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.
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