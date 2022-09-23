УСН

Для подсчета лимита дохода при УСН учитывают реализацию и внереализационные доходы

При превышении дохода в 200 млн рублей (с учетом индексации) компания теряет право на УСН. Для лимита учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные доходы.

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Датой получения доходов признается:

  • день поступления денег на счета в банках или в кассу;
  • день получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав;
  • день погашения задолженности (оплаты) иным способом.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.07.2022 № 03-11-11/69859.

В 2022 году предел доходов для применения УСН составляет:

  • 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
  • 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.

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УСН

Для подсчета лимита дохода при УСН учитывают реализацию и внереализационные доходы

При превышении дохода в 200 млн рублей (с учетом индексации) компания теряет право на УСН. Для лимита учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные доходы.

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