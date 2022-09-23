Воинский учет

Клерки обсуждают мобилизацию

После объявления мобилизации у наших читателей возникло много вопросов, в том числе касательно бизнеса.

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Как оформлять отсутствие мобилизованных сотрудников? Производить ли с ними расчет? Что делать, если мобилизуют директора или ИП-работодателя?

Ответов на многие вопросы пока нет. По трудовым отношениям внесли поправки в постановление Правительства и обещают внести поправки в ТК.

Мы собрали все темы форума, где коллеги обсуждают эти вопросы:

В этой теме дают совет назначить и.о. (если это предусмотрено уставом), другого гендиректора или выдать доверенность (нотариальную).

Здесь обсуждают увольнение по собственному желанию.

В этой теме клерки рассказывают о своем опыте бронирования сотрудников.

Присоединяйтесь к обсуждению!

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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансия дня

Главный бухгалтер в Клерк — Краснодар, полный рабочий день.

Комфортные условия труда (оборудованное рабочее пространство, столовая зона, чай, кофе, корпоративные мероприятия). Отсутствие дресс-кода.

Вакансии за 23 сентября

  1. Бухгалтер на отчётность в ООО «Бухгалтер-групп» (Бухгалтерское сопровождение)
    от 40 000 до 60 000, Ижевск, полный рабочий день
  2. от 40 000 до 60 000, Ростов-на-Дону, 2 дня в неделю
  3. от 100 000, график в формате работы как с личными присутствием, так и удаленно
  4. от 40 000 до 60 000, Москва, возможна частично удаленная работа
  5. Ведущий бухгалтер в Строительный инвестиционный холдинг
    120 000, Москва, полный рабочий день
  6. от 100 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день
  7. от 100 000, Краснодар, полный рабочий день
  8. от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день
  9. Бухгалтер по работе с маркетплейсами (отчеты по комиссионерам) в Поревит
    от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  10. от 80 000 до 100 000, Москва
  11. от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  12. от 40 000 до 60 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день

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