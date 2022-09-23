Клерки обсуждают мобилизацию

Как оформлять отсутствие мобилизованных сотрудников? Производить ли с ними расчет? Что делать, если мобилизуют директора или ИП-работодателя?

Ответов на многие вопросы пока нет. По трудовым отношениям внесли поправки в постановление Правительства и обещают внести поправки в ТК.

Мы собрали все темы форума, где коллеги обсуждают эти вопросы:

У ООО единственный участник и он же ген. дир. — как быть в случае его мобилизации? В этой теме дают совет назначить и.о. (если это предусмотрено уставом), другого гендиректора или выдать доверенность (нотариальную).

Увольнять или нет при мобилизации Здесь обсуждают увольнение по собственному желанию.

Мобилизация-воинский учет В этой теме клерки рассказывают о своем опыте бронирования сотрудников.

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