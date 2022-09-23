Общество

Порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в 1 тыс. евро сохранили до апреля 2023 года

Совет Евразийской экономической комиссии решил продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €1000 еще на полгода, до 1 апреля 2023 года.

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Комиссия пришла к выводу, что это позволит поддержать граждан в условиях санкций и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта, сообщается на сайте ЕАЭС.

Требования к весу посылки остались прежними – не больше 31 кг.

Речь идет о товарах, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Порог в 1 тыс. евро был установлен на временной основе до 1 октября текущего года.

Кроме России в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

Напомним, что ЕАЭС договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000 за одну посылку в марте. Договор истекал 1 октября.

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