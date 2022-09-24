Общество

⚡ К понедельнику Минцифры опубликует список специальностей по отраслям, которым рекомендована отсрочка

Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября.

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Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, которые подходят под критерии отсрочки от частичной мобилизации.

Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.

Напомним, что Минобороны решило не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием, работающим в сферах IT, медиа и связи.

Если вы получите повестку до публикации формы и подачи списков, то при личной явке в военкомат, возьмите дополнительные документы. Список документов для работников из сферы IT и связи, мы опубликовали вчера.

Сотрудники СМИ тоже получают отсрочку. Вот список документов для них:

  • Оригинал или заверенная копия трудового договора с работодателем;
  • Диплом о получении профессионального высшего образования;
  • оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;
  • справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции;
  • копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.

Если специалист ИТ, связи и медиа, имеющий право на отсрочку, получил в военкомате отказ, собранные документы нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора и направить их на help@digital.gov.ru.

Экстренная информация! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

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