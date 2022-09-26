Самозанятые

НПД можно платить через «Мой налог» или через банк и электронную площадку

Самозанятые должны заплатить НПД до 25 числа следующего месяца. Сделать это можно разными способами.

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Об этом сообщает ФНС в письме от 15.09.2022 № АБ-3-20/10018@.

Оплату можно произвести через «Мой налог» таким способом:

1) в мобильном приложении «Мой налог» кликнуть на баннер с суммой начисленного налога или в разделе «Налоги» выбрать начисление, которое необходимо оплатить;

2) выбрать способ оплаты: оплатить банковской картой или получить квитанцию для оплаты налога;

3) произвести уплату налога с банковской карты, указав ее реквизиты в приложении «Мой налог», или через банк по квитанции для оплаты налога.

Кроме того, можно уполномочить оператора электронной площадки или банк, которые ведут обмен с ФНС.

Также можно через «Мой налог» подключить автоплатеж путем предоставления налоговикам права на направление в банк поручений на списание и перечисление денег с банковского счета.

Также уплатить налог может третье лицо.

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