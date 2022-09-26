ЦБ вводит новые требования к страхованию заемщиков по кредитным договорам

ЦБ с 1 октября вводит требования к страхованию заемщиков по кредитным договорам, пишет «Интерфакс».
Теперь, страховое покрытие по полису страхования жизни и здоровья заемщика должно соответствовать минимальным стандартным требованиям.
Информация об условиях страхования будет указана в ключевом информационном документе (КИД).
Сейчас полисы страхования по кредитам содержат много разных исключений, выплаты по ним низкие и получить их достаточно сложно.
В новых правилах, например, установлен максимальный срок для страховой выплаты – 30 дней.
В КИД будет указаны все условия страхового покрытия, основания для отказа в выплате, сумме выплаты при досрочном расторжении договора страхования.
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