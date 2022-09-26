Граждан Украины, ЛНР, ДНР можно принимать на работу без дипломов

Опубликовано постановление от 19.09.2022 № 1653.

Можно не требовать документ об образовании (если по условиям работы он нужен) у таких граждан, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину и прибывших в РФ в экстренном массовом порядке:

граждан РФ, Украины, ЛНР, ДНР;

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, ЛНР, ДНР.

Такие сотрудники будут подтверждать свою квалификацию по правилам, установленным работодателем.

Кроме того, вместо документа об образовании у них может быть свидетельство о квалификации после прохождения независимой оценки квалификации.

Перечень должностей, на которые можно принимать без диплома по этим новым правилам, определит Минтруд.