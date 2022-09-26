Минцифры выпустит приказ со списком специальностей работников IT компаний, которых освободят от мобилизации

На вебинаре, который проводит прямо сейчас Минцифры, Максут Шадаев рассказывает, каким образом будет предоставляться отсрочка.
Тезисно:
- Сотрудник на момент призыва или на момент формирования списков должен работать в указанных организациях.
- К стажу требований нет.
- Образование необходимо высшее.
- Сегодня планируется опубликовать приказ, в котором будут определены все специальности. Список будет расширяться.
- Необходимо будет заполнять специальную форму на Госуслугах.
- Самозанятый и ИП не имеют право на отсрочку, даже если работают на аккредитованную IT-компанию.
Самая большая дискуссия развернулась по поводу определения, что такое соответствующие специальности и направления подготовки в рамках высшего образования: канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к IТ, нет.
«У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы, мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей».
Минцифры делает все возможное, чтобы заново запустить аккредитацию IТ-компаний в течение недели-двух.
«Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться».