Минцифры выпустит приказ со списком специальностей работников IT компаний, которых освободят от мобилизации

На вебинаре, который проводит прямо сейчас Минцифры, Максут Шадаев рассказывает, каким образом будет предоставляться отсрочка.

Тезисно:

Сотрудник на момент призыва или на момент формирования списков должен работать в указанных организациях.

К стажу требований нет .

. Образование необходимо высшее.

Сегодня планируется опубликовать приказ, в котором будут определены все специальности. Список будет расширяться.

Необходимо будет заполнять специальную форму на Госуслугах.

Самозанятый и ИП не имеют право на отсрочку, даже если работают на аккредитованную IT-компанию.

Самая большая дискуссия развернулась по поводу определения, что такое соответствующие специальности и направления подготовки в рамках высшего образования: канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к IТ, нет.

«У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы, мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей».

Минцифры делает все возможное, чтобы заново запустить аккредитацию IТ-компаний в течение недели-двух.