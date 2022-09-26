Общество

⚡ Стало известно, сколько платят мобилизованным в месяц. И какие льготы им положены

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тыс. руб. в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

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Указ Президента присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы, указали на портале объясняем.рф.

Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту:

  • бесплатный проезд;
  • продовольственное и вещевое обеспечение;
  • жилищное обеспечение;
  • обязательное государственное личное страхование;
  • преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования;
  • а также дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы: налоговые, коммунальные, медицинские.

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