⚡ Стало известно, сколько платят мобилизованным в месяц. И какие льготы им положены

Указ Президента присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы, указали на портале объясняем.рф.

Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту:

бесплатный проезд ;

; продовольственное и вещевое обеспечение;

жилищное обеспечение ;

; обязательное государственное личное страхование;

преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования;

после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования; а также дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы: налоговые, коммунальные, медицинские.