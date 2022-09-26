⚡ Стало известно, сколько платят мобилизованным в месяц. И какие льготы им положены

Указ Президента присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы, указали на портале объясняем.рф.
Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту:
- бесплатный проезд;
- продовольственное и вещевое обеспечение;
- жилищное обеспечение;
- обязательное государственное личное страхование;
- преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования;
- а также дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО.
Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы: налоговые, коммунальные, медицинские.