Специалисты из списка Минцифры сначала заполняют форму подтверждения соответствия. А потом подают заявление на Госуслугах

Заявление на Госуслугах подается самостоятельно, но к нему надо приложить форму подтверждения соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

Без формы заявление подать не получится. Форму нужно подписать у работодателя до подачи заявления. По неподписанным директором формам будет однозначный отказ. При отказе можно подать заявление повторно, исправив ошибку.

Ведомство рекомендует не ждать запуска сервиса, а уже сейчас начать заполнять форму, чтобы оперативно подписать ее у работодателя.

По ссылке находится файл в формате .csv – он запакован в архив .zip, поэтому сначала нужно его разархивировать.

Как работать с файлом:

Заполнить все данные, не добавляя и не удаляя строк; Сохранить в формате .csv; Подписать этот файл у гендиректора компании его УКЭП (у большинства организаций она выдана ФНС). Отправить через Госуслуги, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений.

Вот инструкция по заполнению формы от Минцифры.

Еще раз: форму не принимают по электронной почте ведомства, только через Госуслуги.