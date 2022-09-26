Специалисты из списка Минцифры сначала заполняют форму подтверждения соответствия. А потом подают заявление на Госуслугах

Заявление на Госуслугах подается самостоятельно, но к нему надо приложить форму подтверждения соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.
- Без формы заявление подать не получится.
- Форму нужно подписать у работодателя до подачи заявления.
- По неподписанным директором формам будет однозначный отказ.
- При отказе можно подать заявление повторно, исправив ошибку.
Ведомство рекомендует не ждать запуска сервиса, а уже сейчас начать заполнять форму, чтобы оперативно подписать ее у работодателя.
По ссылке находится файл в формате .csv – он запакован в архив .zip, поэтому сначала нужно его разархивировать.
Как работать с файлом:
- Заполнить все данные, не добавляя и не удаляя строк;
- Сохранить в формате .csv;
- Подписать этот файл у гендиректора компании его УКЭП (у большинства организаций она выдана ФНС).
- Отправить через Госуслуги, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений.
Вот инструкция по заполнению формы от Минцифры.
Еще раз: форму не принимают по электронной почте ведомства, только через Госуслуги.