IT-компании

Специалисты из списка Минцифры сначала заполняют форму подтверждения соответствия. А потом подают заявление на Госуслугах

На Госуслугах 27 сентября запустят сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться по мобилизации. Ниже – подробная инструкция от Минцифры.

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Заявление на Госуслугах подается самостоятельно, но к нему надо приложить форму подтверждения соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

  1. Без формы заявление подать не получится.
  2. Форму нужно подписать у работодателя до подачи заявления.
  3. По неподписанным директором формам будет однозначный отказ.
  4. При отказе можно подать заявление повторно, исправив ошибку.

Ведомство рекомендует не ждать запуска сервиса, а уже сейчас начать заполнять форму, чтобы оперативно подписать ее у работодателя.

По ссылке находится файл в формате .csv – он запакован в архив .zip, поэтому сначала нужно его разархивировать.

Как работать с файлом:

  1. Заполнить все данные, не добавляя и не удаляя строк;
  2. Сохранить в формате .csv;
  3. Подписать этот файл у гендиректора компании его УКЭП (у большинства организаций она выдана ФНС).
  4. Отправить через Госуслуги, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений.

Вот инструкция по заполнению формы от Минцифры.

Еще раз: форму не принимают по электронной почте ведомства, только через Госуслуги.

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IT-компании

Специалисты из списка Минцифры сначала заполняют форму подтверждения соответствия. А потом подают заявление на Госуслугах

На Госуслугах 27 сентября запустят сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться по мобилизации. Ниже – подробная инструкция от Минцифры.

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