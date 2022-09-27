🚩 Призванные по ЧМ не потеряют свое рабочее место и должность. Госдума приняла поправки в ТК по трудовым правилам для мобилизованных

Законопроект с такими поправками в Трудовой кодекс Госдума приняла сегодня во втором и третьем чтении.

Об этих поправках мы уже рассказывали сегодня. Обобщим их в этой новости.

🔹 Мобилизованный сотрудник пишет заявление о приостановке трудового договора. Прикладывает к нему копию повестки. Работодатель издает приказ.

🔹 Работнику выплачивают зарплату и прочие выплаты (если они есть). Можно выплатить компенсацию отпуска за дни больше 28.

🔹 За сотрудником сохраняются все льготы (если они есть в компании) – например, страхование.

🔹 Приостановка договора идет в стаж для отпуска. Взять отпуск можно будет в течение 6 месяцев после возвращения в любое время.

🔹 О возвращении со службы работодателя надо предупредить за 3 дня.

🔹 Если через 3 месяца после дембеля сотрудник не вернется, его можно уволить.

Льготы будут и у членов семьи мобилизованных. О них читайте следом.