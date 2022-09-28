Госземли будут сдавать в аренду по кадастровой стоимости

Чтобы определить арендную плату за участок земли, нужны только данные о кадастровой стоимости, пишет «Ъ».

Арендная плата будет составлять от 1,5% до 3% от стоимости участка.

Проект постановления Правительства, который скорректирует правила определения размера арендной платы за государственные земли, опубликован на официальном портале.

Сейчас стоимость аренды определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости права аренды.

Выбор компании, которая проведет оценку рыночной стоимости очень долгий, а цена самой оценки слишком высокая, считают в Росреестре.

За 2019-2021 гг. расходы на проведение оценки рыночной стоимости земли составили более 45 млн.руб.

А на выбор компании-оценщика приходилось тратить от 18 до 50 дней, проводя все через процедуру госзакупок.