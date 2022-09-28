Председатель Госдумы предложил передавать брошенные машины эмигрантов семьям мобилизованных

«Сейчас куда бегут? Там, где мы создали стабильность, там, где создали ЕврАзЭС, есть экономические свободы. Но свою страну бросают. А затем пересидят время, которое их напугало, станут в очереди назад через границу», – заявил Володин.

В ходе заседания Володин также предложил передавать оставленные на границе автомобили семьям мобилизованных, пишет «Коммерсант».

При этом он выступил против того, чтобы ввести временный запрет на выезд из страны.

Напомним, что глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что покинувшие из-за мобилизации страну люди, смогут вернуться без правовых последствий.