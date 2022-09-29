Строительные работы в ДНР не облагаются НДС, а вычет на стройматериалы есть

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.08.2022 № 03-07-08/84851.
Дело в том, что по пп. 1 п. 1.1 ст. 164 НК РФ местом реализации работ, связанных с недвижимостью за границей, не признается территория РФ. А раз реализация не в РФ, то НДС не будет (п. 1 ст. 146 НК РФ).
При этом если материалы для таких работ компания закупила в России и есть входящий НДС, то этот налог можно принять к вычету.
Такая норма заложена в пп. 3 п. 2 ст. 171 НК РФ.
Аналогичное разъяснение ранее Минфин давал в письме от 26.07.2022 № 03-07-08/71809.