Налоговики пересчитают НДФЛ с 13% на 15% и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить

Разъяснения дает ФНС в письме от 26.09.2022 № БС-4-11/12746@.

Налоговые базы, в частности, такие:

по доходам от долевого участия;

по ценным бумагам;

по выигрышам;

основная (з/пл и т. д.).

По ставке 15% облагается доход, превышающий 5 млн. рублей.

Правило по отдельному подсчету налога по каждой базе действует только для налоговых агентов, сообщает ФНС.

Перерасчет делает ИФНС. Физлицу высылают налоговое уведомление. Уплатить НДФЛ по нему за 2021 год надо до 1 декабря 2022 года.

Такие уведомления уже пришли некоторым налогоплательщикам. Для многих это становится неприятным сюрпризом, так как не все знают, что их доход от разных источников и разного вида будут объединять вместе и определять превышение над 5 млн. рублей.