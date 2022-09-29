НДФЛ

Налоговики пересчитают НДФЛ с 13% на 15% и пришлют уведомление. До 1 декабря его надо оплатить

В 2021 и 2022 годах для ставки НДФЛ 15% действует переходный период. По каждой налоговой базе налоговые агенты считают НДФЛ отдельно. Но налоговики потом сами все пересчитывают.

Версия для печати

Разъяснения дает ФНС в письме от 26.09.2022 № БС-4-11/12746@.

Налоговые базы, в частности, такие:

  • по доходам от долевого участия;
  • по ценным бумагам;
  • по выигрышам;
  • основная (з/пл и т. д.).

По ставке 15% облагается доход, превышающий 5 млн. рублей.

Правило по отдельному подсчету налога по каждой базе действует только для налоговых агентов, сообщает ФНС.

Перерасчет делает ИФНС. Физлицу высылают налоговое уведомление. Уплатить НДФЛ по нему за 2021 год надо до 1 декабря 2022 года.

Такие уведомления уже пришли некоторым налогоплательщикам. Для многих это становится неприятным сюрпризом, так как не все знают, что их доход от разных источников и разного вида будут объединять вместе и определять превышение над 5 млн. рублей.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Обзоры для бухгалтера

Частичная мобилизация: что делать работодателям. Новое в декларациях / БухСтрим

Третий выпуск Бухстрима. Это приятный поток не всегда приятных профессиональных новостей. И кстати если вам удобнее не смотреть, а слушать — пожалуйста, просто оставьте меня фоном.

Повышение квалификации

Стандартный вычет

Вычет на детей по договору ГПХ: что нужно знать заказчику

Каждый исполнитель может рассчитывать на стандартный вычет по НДФЛ на ребенка. Как ни удивительно, право на это есть не только у сотрудников, но и у физлиц по договорам ГПХ. Расскажем про размеры и условия предоставления вычета.

Вычет на детей по договору ГПХ: что нужно знать заказчику
Оптимизация налогообложения

Пять законных способов снижения НДС

Разбор 5 способов снижения налоговой нагрузки по НДС, которыми на практике пользуются бизнесмены. В посте представлены рекомендации, по их применению. А также предостережения, позволяющие понять, в каком случае оптимизация становится незаконной и несет за собой налоговые риски.

Пять законных способов снижения НДС

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Сочи падает, Москва стоит на месте. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. Пляжный сезон заканчивается, а неопределенность остается.

Сочи падает, Москва стоит на месте. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
Читать еще