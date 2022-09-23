Людям приходят уведомления на доплату НДФЛ 15%. Непонятно, откуда долг. Но все законно

Такой историей, в частности, поделилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Бухгалтер удерживала у директора (он же учредитель) НДФЛ отдельно по каждой налоговой базе: по зарплате и дивидендам.

Зарплата составила 2 млн рублей, дивиденды — 4 млн. Все вместе больше 5 млн, но отдельно — меньше, поэтому и ставка 13%

Эксперт Надежда Камышева подтвердила, что бухгалтер все сделал правильно.

Налоговые агенты в 2021 и 2022 годах считают НДФЛ отдельно по каждой базе. Но человек должен его платить с общего дохода. Перерасчет делают налоговики. Доначисленная сумма налога будет указана в налоговом уведомлении.

Складывают не только доходы по разным налоговым базам по одному агенту, но и доходы от разных налоговых агентов, и доход от бизнеса на ОСНО и зарплаты.

Кстати, если в вашем личном кабинете налогоплательщика высвечиваются какие-то липовые доходы, ФНС советует разбираться с работодателем — все ли он верно сдал.