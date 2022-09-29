❗ В счете-фактуре надо будет указывать стоимость прослеживаемых товаров

Поправки вносят в статью 169 НК РФ, которая регламентирует состав счета-фактуры. Проект опубликован на федеральном портале.

Так, в счете-фактуре, где есть прослеживаемые товары, обязательно надо будет указывать их стоимость.

Как говорится в пояснительной записке, это нужно, чтобы не было расхождений в стоимостных показателях у поставщика и у покупателя в книге продаж и книге покупок.

Речь идет, в том числе, о товарах в составе комплекта или в составе работ.

Кстати, что касается товаров в составе работ, то есть еще один проект, по которому они должны быть в системе прослеживаемости. О нем мы рассказывали тут.