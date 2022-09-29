Wildberries субсидирует ИП на открытие новых самовывозов. Но риск прогореть у них все равно остается

Общий же доход владельцев партнерских точек выдачи заказов Wildberries в этот период увеличился на 74% по сравнению с летним периодом, до введения новой программы.
На конец сентября 2022 г. общее число собственных и партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries превысило 26,2 тыс.
Пунктов выдачи все больше, но это не гарантия, что у вашего бизнеса увеличится выручка и прибавится клиентов.
Новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы.
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5 октября в 11:00 мск. Обсудим:
- как использовать сервис аналитики для подбора товара и дальнейшей работы с ним;
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