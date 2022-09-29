Маркетплейсы

Wildberries субсидирует ИП на открытие новых самовывозов. Но риск прогореть у них все равно остается

С 15 августа по 15 сентября 2022 г., владельцы новых партнерских самовывозов Wildberries получили свыше 5,4 млн руб. субсидий за открытие новых пунктов в приоритетных локациях – в шаговой доступности.

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Общий же доход владельцев партнерских точек выдачи заказов Wildberries в этот период увеличился на 74% по сравнению с летним периодом, до введения новой программы.

На конец сентября 2022 г. общее число собственных и партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries превысило 26,2 тыс.

Пунктов выдачи все больше, но это не гарантия, что у вашего бизнеса увеличится выручка и прибавится клиентов.

Новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы.

Смотрите бесплатный вебинар «Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть», чтобы избежать серьезных ошибок.  

5 октября в 11:00 мск. Обсудим:

  • как использовать сервис аналитики для подбора товара и дальнейшей работы с ним;
  • как выбрать маркетплейс;
  • как рассчитать основные статьи затрат: юнит-экономика;
  • как подготовить товар к продаже;
  • как завести карточки на товар и что в них должны быть;
  • куда идти за помощью.

Всем участникам вебинара Модульбанк предоставит чек-лист «Как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах».

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