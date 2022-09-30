Снегоход – это не мотоцикл. Поэтому при перепродаже будет НДС со всей суммы

Разъяснение дает Минфин в письме от 31.08.2022 № 03-07-11/84756.
Речь, в частности, идет о такой технике:
- снегоболотоходы;
- снегоходы;
- мотовездеходы;
- лодочные моторы;
- гидроциклы.
Для всей этой техники норма 5.1 статьи 154 НК не работает. То есть платить НДС надо со всей суммы продажи.
По п. 5 ст. 154 НК РФ НДС с разницы в цене при перепродаже действует, если ранее у физлиц были куплены:
- автомобиль;
- мотоцикл;
- электронная и бытовая техника.
По ним ставка НДС – 20/120.
Формула расчета НДС: (цена продажи — цена покупки) х 20/120.