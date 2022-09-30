НДС

Снегоход – это не мотоцикл. Поэтому при перепродаже будет НДС со всей суммы

При перепродаже мотоциклов, купленных у физлиц, НДС начисляют на разницу в цене. Но другая мототехника таких льгот не имеет.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 31.08.2022 № 03-07-11/84756.

Речь, в частности, идет о такой технике:

  • снегоболотоходы;
  • снегоходы;
  • мотовездеходы;
  • лодочные моторы;
  • гидроциклы.

Для всей этой техники норма 5.1 статьи 154 НК не работает. То есть платить НДС надо со всей суммы продажи.

По п. 5 ст. 154 НК РФ НДС с разницы в цене при перепродаже действует, если ранее у физлиц были куплены:

  • автомобиль;
  • мотоцикл;
  • электронная и бытовая техника.

По ним ставка НДС – 20/120.

Формула расчета НДС: (цена продажи — цена покупки) х 20/120.

 

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