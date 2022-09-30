Снегоход – это не мотоцикл. Поэтому при перепродаже будет НДС со всей суммы

Разъяснение дает Минфин в письме от 31.08.2022 № 03-07-11/84756.

Речь, в частности, идет о такой технике: снегоболотоходы;

снегоходы;

мотовездеходы;

лодочные моторы;

гидроциклы.

Для всей этой техники норма 5.1 статьи 154 НК не работает. То есть платить НДС надо со всей суммы продажи.

По п. 5 ст. 154 НК РФ НДС с разницы в цене при перепродаже действует, если ранее у физлиц были куплены:

автомобиль;

мотоцикл;

электронная и бытовая техника.

По ним ставка НДС – 20/120.

Формула расчета НДС: (цена продажи — цена покупки) х 20/120.