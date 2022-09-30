Трудовое право

Трудовые договоры с мобилизованными не расторгаются, а значит, ставка по кредиту ФОТ 3.0 для предприятий сохранится

Предприятия, получившие кредиты по программе ФОТ 3.0, смогут сохранить льготную ставку 3%.

Версия для печати

Чтобы сохранить льготную ставку по кредиту ФОТ 3.0, заемщик до окончания кредитного договора обязан сохранить не менее 90% численности сотрудников, говорится на портале «Объясняем.рф».

Трудовые договоры с мобилизованными будут приостановлены, но не расторгнуты.

Численность сотрудников у заемщиков по программе ФОТ 3.0 будет сохранена, несмотря на мобилизованных работников.

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, могут сохранить трудовой договор и после службы вернуться на прежнее место работы.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Вебинары для бухгалтеров

С 1 сентября изменилась работа с персональными данными. Нужно исправить образцы некоторых документов

Совсем недавно поменялись правила работы с персональными данными. Если хотите узнать, что изменить в образцах документов и не попасть под проверку Роскомнадзора, то приходите на вебинар.

Ведение бизнеса

Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис

Компания «Сусеки» хотела выделиться необычной выпечкой, искала качественных поставщиков и закупала оборудование. Но весна 2020 поставила бизнес на паузу. О том, как компания выжила в пандемию, скребла по сусекам и мела по амбарам рассказал Андрей Ткаченко, владелец сети пекарен «Сусеки».

Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис
6-НДФЛ

Форма 6-НДФЛ в 2023 году остается в новом виде

В 2023 году ожидается революция в порядке уплаты налогов. А для налога на доходы физлиц — и в порядке исчисления. Нововведения отразятся и на формах отчетности. Форму 6-НДФЛ поменяют. Расскажем, что в ней изменится.

Форма 6-НДФЛ в 2023 году остается в новом виде
Реорганизация компании

Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру

Реорганизация — это изменение внутренней составляющей юридического лица, при котором не происходит ликвидации, а происходит переход юридической формы в другие образования. При этом происходит передача прав другому юридическому лицу. Расскажем подробнее о процессе и способах реорганизации.

Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру
Читать еще