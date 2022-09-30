Трудовые договоры с мобилизованными не расторгаются, а значит, ставка по кредиту ФОТ 3.0 для предприятий сохранится

Чтобы сохранить льготную ставку по кредиту ФОТ 3.0, заемщик до окончания кредитного договора обязан сохранить не менее 90% численности сотрудников, говорится на портале «Объясняем.рф».

Трудовые договоры с мобилизованными будут приостановлены, но не расторгнуты.

Численность сотрудников у заемщиков по программе ФОТ 3.0 будет сохранена, несмотря на мобилизованных работников.

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, могут сохранить трудовой договор и после службы вернуться на прежнее место работы.