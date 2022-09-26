Мобилизованных запретили увольнять: что с оформлением и отчетами

Что случилось

Опубликовано постановление Правительства от 22.09.2022 № 1677.

Этот документ вносит поправки в постановление от 30.03.2022 № 511 об особенностях трудовых отношений в 2022 году.

Постановление № 511 — о временном переводе к другому работодателю без увольнения. О нем мы рассказывали.

В этот же день было опубликовано другое постановление от 19.09.2022 № 1653 с поправками в особенности трудовых отношений на 2022, утвержденные постановлением № 511.

Особенности теперь применятся в 2022 и 2023 годах. Туда внесли поправки по трудоустройству граждан ЛДНР и Украины (пункты 7, 8, 9).

Постановлением № 1667 внесли пункт 10, который касается мобилизованных граждан.

Приостановка ТД

В ТК есть норма об увольнении по обстоятельствам, независящим от воли сторон. В их числе призыв на военную службу (п. 1 ст. 83 ТК).

Сначала работодатели применяли эту норму, потому что других не было. Теперь в постановлении сказано, что эта норма ст. 83 ТК не применяется.

Аналогично и для госслужащих. К ним нельзя применять п. 1 ч. 1 ст. 39 Федерального закона о госслужбе.

С 21 сентября действует правило, по которому трудовые договоры мобилизованных приостанавливаются, но не прекращаются.

Минтруд пояснил, что приостанавливается трудовой договор, даже если он срочный, с испытательным сроком или сотруднику уже выдано извещение о предстоящем сокращении штата.

Кадровый учет

Ранее некоторые разъяснения по приостановке действия трудового договора без увольнения дал Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208. В нем даны рекомендации работодателям в плане применения постановление № 511.

Приказ

Приостановку трудового договора оформляют приказом.

Сегодня Минтруд дал разъяснение, что для оформления приостановки сотрудник должен принести копию повестки.

По приказу ему надо начислить и выплатить зарплату, которую он пока не получил. То есть надо выплатить, не дожидаясь срока, установленного для выплаты зарплаты в компании.

Приказа достаточно. Дополнительное соглашение к трудовому договору составлять не надо.

Табель

Что касается табеля, то нет специального символа, которым можно маркировать приостановку трудового договора. Поэтому работодатель может сам разработать буквенный символ для табеля.

Отпуск

Применительно к работникам, у которых приостановлен трудовой договор без увольнения, но с временным переводом на новую работу, у них идет стаж, дающий право на отпуск.

Будет ли это правило работать для мобилизованных, у которых также приостановлен трудовой договор, пока не ясно.

Отчеты

СЗВ-М работодатель продолжает сдавать, ведь сотрудник числится в штате.

СЗВ-ТД сдавать не надо. Сведения о приостановлении трудового договора в СЗВ-ТД не включаются. Об этом сообщает Минтруд в письме от 25.04.2022 № 14-6/ООГ-2712.

Вместе с тем сегодня Татьяна Голикова заявила, что надо будет предоставлять в ПФР сведения о приостановке трудовых договоров.

Очевидно, для этого периода будет новый код в СЗВ-СТАЖ, чтобы период приостановки трудового договора и мобилизации включался в стаж для пенсии.

В статотчете П-4 работники включаются как в списочную, так и в среднесписочную численность у старого работодателя. Об этом сообщал Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

Что еще хотят поменять

Кроме временных правил о приостановке трудового договора мобилизованных, планируют прописать гарантии для них в ТК.

О них на заседании правительства рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Поправки такие: