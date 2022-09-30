В период мобилизации отпуска работников-мужчин не запрещены

Подписчица нашего Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» где-то вычитала, что сейчас нельзя отправлять в отпуск и командировки военнообязанных работников.

Сотрудник написал заявление на отпуск, и бухгалтер не знает, что делать. А вдруг у него повестка?

Но коллеги успокоили – ни в указе про мобилизацию, ни в другой нормативке никакого запрета на оформление отпусков сотрудникам нет.

Кроме того, отпуск – это не обязательно загранпоездка. Да и выезжать за границу, кстати, не запрещено.

Сотрудник может провести отпуск дома. Так что отказывать ему из-за мобилизации нет оснований.

«Очередной отпуск у работодателя не имеет ни малейшего отношения к мобилизации», – пишут коллеги.